В Москве задержаны жители Кемерово, пристававшие к влюбленным

Трое задержанных оказались жителями Кемеровской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве сотрудники МВД задержали троих жителей Кемеровской области. Они приставали к молодой паре и избили мужчину, который заступился за влюбленных.

«Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения», — сообщается на официальном сайте управления МВД по Московской области. В полиции уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство».

Ранее в интернете появилось видео драки между кемеровчанами и одним из прохожим. По информации очевидцев, трое мужчин задирали молодую пару, за которую заступился проходящий мимо мужчина. В ответ его начали избивать.