В Москве задержаны жители Кемерово, пристававшие к влюбленным

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, задержание, овд
Трое задержанных оказались жителями Кемеровской области Фото:

В Москве сотрудники МВД задержали троих жителей Кемеровской области. Они приставали к молодой паре и избили мужчину, который заступился за влюбленных.

«Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения», — сообщается на официальном сайте управления МВД по Московской области. В полиции уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство».

Ранее в интернете появилось видео драки между кемеровчанами и одним из прохожим. По информации очевидцев, трое мужчин задирали молодую пару, за которую заступился проходящий мимо мужчина. В ответ его начали избивать.

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В Москве сотрудники МВД задержали троих жителей Кемеровской области. Они приставали к молодой паре и избили мужчину, который заступился за влюбленных. «Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения», — сообщается на официальном сайте управления МВД по Московской области. В полиции уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство». Ранее в интернете появилось видео драки между кемеровчанами и одним из прохожим. По информации очевидцев, трое мужчин задирали молодую пару, за которую заступился проходящий мимо мужчина. В ответ его начали избивать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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