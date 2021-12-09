В Москве мигранты избили прохожего, заступившегося за влюбленных

09 декабря 2021 в 17:41 Размер текста - 17 +

Драку остановили сотрудник метро и прохожие Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Москве трое мигрантов устроили драку в метро, они избили пассажира, который пытался заступиться за молодую пару. В МВД проводят проверку. «По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря. Трое неизвестных в переходе метро избили мужчину, что послужило причиной драки устанавливается», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Остановить нападающих помогли прохожие и сотрудник метро. В МВД проверяют видео драки, появившееся в соцсетях. Полиция устанавливает участников происшествия. В четверг в соцсетях опубликовали видео драки с камер видеонаблюдения. По информации очевидцев, мигранты задирали молодую пару, за них заступился мужчина. За это его начали избивать, передает телеканал 360. Предположительно, нападавшие были из Средней Азии, передает «Национальная служба новостей». Ранее в МВД заявили, что будут высылать иностранцев из России за драки. Мигрантов будут выдворять за пределы страны без права возвращения. В МВД заявили, что в последнее время массовые драки с участием иностранцев участились. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве трое мигрантов устроили драку в метро, они избили пассажира, который пытался заступиться за молодую пару. В МВД проводят проверку. «По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря. Трое неизвестных в переходе метро избили мужчину, что послужило причиной драки устанавливается», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах. Остановить нападающих помогли прохожие и сотрудник метро. В МВД проверяют видео драки, появившееся в соцсетях. Полиция устанавливает участников происшествия. В четверг в соцсетях опубликовали видео драки с камер видеонаблюдения. По информации очевидцев, мигранты задирали молодую пару, за них заступился мужчина. За это его начали избивать, передает телеканал 360. Предположительно, нападавшие были из Средней Азии, передает «Национальная служба новостей». Ранее в МВД заявили, что будут высылать иностранцев из России за драки. Мигрантов будут выдворять за пределы страны без права возвращения. В МВД заявили, что в последнее время массовые драки с участием иностранцев участились.