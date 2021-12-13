Прокуратура требует от мэра из ХМАО сократить расходы на пиар

Главу Сургутского района Андрея Трубецкого упрекнули в излишних тратах на пиар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура предостерегла главу Сургутского района ХМАО Андрея Трубецкого от излишних трат на пиар, заложенных в муниципальном бюджете на 2022 год. В нынешнем проекте расходы на СМИ составляют около 100 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Сургутского района.

«Прокуратура указывает, что в муниципалитете существует множество актуальных проблем. Свыше 600 домов признаны аварийными, многодетные семьи не обеспечены земельными участками под ИЖС, есть проблемы с антитеррористической защищенностью школ и так далее. Список можно продолжать долго. При этом администрация Сургутского района тратит порядка 100 миллионов рублей на информацию о себе в СМИ. Таких затрат на масс-медиа нет ни в одном из муниципалитетов Югры. Поэтому прокуратура предлагает депутатам и чиновникам все-таки перераспределить деньги в бюджете, пока не поздно», — сообщил инсайдер.

В пресс-службу прокуратуры ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Дозвониться до спикера думы Сургутского района Валентина Полторацкого не удалось. Его телефон постоянно занят.

В пресс-службе администрации муниципалитета URA.RU заявили, что снижают расходы на СМИ. «По сравнению с прошлым годом, расходы на информационное обслуживание сокращены на 2,5 миллиона рублей. А приоритетные расходы, связанные, например, с благоустройством и переселением из аварийного жилья, — там у нас произошел существенный рост затрат. Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что главу Сургутского района упрекали за наличие оборудованного в служебном кабинете VIP-спортзала. Сам чиновник публично отрицал его наличие.