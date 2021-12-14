На шоу Малахова нашли заказчика «убийства» пермского экс-депутата

15 декабря 2021 в 09:22 Размер текста - 17 +

Депутат был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат законодательного собрания Илья Кузьмин принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Там участники шоу нашли нового «заказчика» убийства Кузьмина. Им якобы является его зять, муж родной сестры Галины Антон Сивков. «Я хочу извиниться перед Ильей, — заявила одна из соучастниц инсценировки покушения Александра Остапчук. — Мне надо было сделать так, чтобы не пострадал Антон. Илья Кузьмин никакого отношения к инсценировке не имеет. Эта версия выдумана Антоном Сивковым». Причины назывались разные. Первая — Сивков встречался с бывшей девушкой Кузьмина Остапчук. Он хотел забрать все имущество у Кузьмина и сбежать с ней в лучшую жизнь, бросив жену. Вторая — Кузьмин избил его, а Сивков, не оказав сопротивления, заявил в беседе все с той же Остапчук, что теперь экс-депутат стал «кровным врагом». В конце передачи выяснилось, что избил его депутат за то, что тот ударил жену. Антон Сивков на передачу не поехал. Он записал видео, где заявил, что отношений с Остапчук у него не было никогда (и он готов пройти полиграф), а девушка таким образом мстит его супруге. Что касается инсценировки, то Кузьмину, по его мнению, это не нужно, но есть «скользкие моменты». «Так удачно попасть с обреза с такого расстояния в капюшон… — отметил он. — У нас на севере все охотники, понимают, что разряд у дроби очень большой. Стояло много машин, и при разрыве дроби кого-то бы точно задело». Ближе к концу передачи Остапчук заявила, что это было не первое покушение на Кузьмина. Летом 2018 Сивков будто бы планировал поджечь базу отдыха «Пермский бегемот» вместе с самим экс-депутатом. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Он свою причастность к данному инциденту отрицает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший депутат законодательного собрания Илья Кузьмин принял участие в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Там участники шоу нашли нового «заказчика» убийства Кузьмина. Им якобы является его зять, муж родной сестры Галины Антон Сивков. «Я хочу извиниться перед Ильей, — заявила одна из соучастниц инсценировки покушения Александра Остапчук. — Мне надо было сделать так, чтобы не пострадал Антон. Илья Кузьмин никакого отношения к инсценировке не имеет. Эта версия выдумана Антоном Сивковым». Причины назывались разные. Первая — Сивков встречался с бывшей девушкой Кузьмина Остапчук. Он хотел забрать все имущество у Кузьмина и сбежать с ней в лучшую жизнь, бросив жену. Вторая — Кузьмин избил его, а Сивков, не оказав сопротивления, заявил в беседе все с той же Остапчук, что теперь экс-депутат стал «кровным врагом». В конце передачи выяснилось, что избил его депутат за то, что тот ударил жену. Антон Сивков на передачу не поехал. Он записал видео, где заявил, что отношений с Остапчук у него не было никогда (и он готов пройти полиграф), а девушка таким образом мстит его супруге. Что касается инсценировки, то Кузьмину, по его мнению, это не нужно, но есть «скользкие моменты». «Так удачно попасть с обреза с такого расстояния в капюшон… — отметил он. — У нас на севере все охотники, понимают, что разряд у дроби очень большой. Стояло много машин, и при разрыве дроби кого-то бы точно задело». Ближе к концу передачи Остапчук заявила, что это было не первое покушение на Кузьмина. Летом 2018 Сивков будто бы планировал поджечь базу отдыха «Пермский бегемот» вместе с самим экс-депутатом. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. Он свою причастность к данному инциденту отрицает.