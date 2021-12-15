В США хотят ограничить вакцину Johnson&Johnson

В США могут ввести ограничения на использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson. Причиной послужил редкий побочный эффект — у привившихся возникают тромбы. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной», — отмечает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией.
Ранее Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон». В Российском фонде прямых инвестиций также сообщили, что вакцина от штамма «Омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «Омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360.
В США могут ввести ограничения на использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson. Причиной послужил редкий побочный эффект — у привившихся возникают тромбы. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной», — отмечает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией. Ранее Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон». В Российском фонде прямых инвестиций также сообщили, что вакцина от штамма «Омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «Омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360.