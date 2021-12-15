В США хотят ограничить вакцину Johnson&Johnson 16 декабря 2021 в 09:33 Размер текста - 17 + В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за тромбозов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В США могут ввести ограничения на использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson. Причиной послужил редкий побочный эффект — у привившихся возникают тромбы. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной», — отмечает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией. Ранее Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон». В Российском фонде прямых инвестиций также сообщили, что вакцина от штамма «Омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «Омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В США могут ввести ограничения на использование вакцины от коронавируса Johnson&Johnson. Причиной послужил редкий побочный эффект — у привившихся возникают тромбы. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Эксперты изучат представленные новые данные. Не исключается, что они показывают рост с апреля числа случаев образования тромбов у людей, привитых этой вакциной», — отмечает издание со ссылкой на врачей, знакомых с ситуацией. Ранее Johnson & Johnson объявила о начале разработки вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон». В Российском фонде прямых инвестиций также сообщили, что вакцина от штамма «Омикрон» будет произведена уже в феврале 2022 года. Впервые ученые выявили новый штамм коронавируса в ряде стран Южной Африки, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что глобальный риск от штамма «Омикрон» очень высок, отмечает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям