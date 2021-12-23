Путин заявил, что сделал все для расследования смерти Немцова

23 декабря 2021 в 16:22 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что виновные в убийстве Бориса Немцова люди сидят в тюрьме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент России Владимир Путин заявил, что сделал все возможное для расследования дел об убийстве российского политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. По его словам, виновные в данных преступлениях сидят в тюрьме. «Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Приказы были отданы всем правоохранительным службам. За совершенные преступления люди сидят в тюрьме, есть мнение, что заказчики остались за скобками, спрятаны или спрятались. Органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях», — сказал Путин во время годовой пресс-конференции. По словам президента, государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. «Если за этим стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать», — отметил он. Борис Немцов за свою политическую карьеру занимал различные посты в правительстве, как на региональном, так и на федеральном уровнях. С 1991 по 1997 года стал первым губернатором Нижегородской области, возглавлял министерство топлива и энергетики РФ (1997 год), а также являлся первым заместителем председателя правительства страны (1997—1998 года), руководил фракцией «Союз правых сил» в Госдуме (1999—2003), в 2013 году был избран депутатом Ярославской областной думы. 27 февраля 2015 года в 23:31 по московскому времени на Большом Москворецком мосту столицы политик был убит шестью выстрелами в спину. Анна Политковская была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. В исполнении преступления обвинили Лом-Али Гайтукаева. Он получил пожизненный срок и умер в колонии 10 июня 2017 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал все возможное для расследования дел об убийстве российского политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. По его словам, виновные в данных преступлениях сидят в тюрьме. «Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Приказы были отданы всем правоохранительным службам. За совершенные преступления люди сидят в тюрьме, есть мнение, что заказчики остались за скобками, спрятаны или спрятались. Органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях», — сказал Путин во время годовой пресс-конференции. По словам президента, государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. «Если за этим стоят заказчики, которых мы не знаем, будем их искать», — отметил он. Борис Немцов за свою политическую карьеру занимал различные посты в правительстве, как на региональном, так и на федеральном уровнях. С 1991 по 1997 года стал первым губернатором Нижегородской области, возглавлял министерство топлива и энергетики РФ (1997 год), а также являлся первым заместителем председателя правительства страны (1997—1998 года), руководил фракцией «Союз правых сил» в Госдуме (1999—2003), в 2013 году был избран депутатом Ярославской областной думы. 27 февраля 2015 года в 23:31 по московскому времени на Большом Москворецком мосту столицы политик был убит шестью выстрелами в спину. Анна Политковская была убита в 2006 году в лифте своего дома в центре Москвы. Преступник три раза в упор выстрелил в журналистку, а затем сделал контрольный выстрел в голову. В исполнении преступления обвинили Лом-Али Гайтукаева. Он получил пожизненный срок и умер в колонии 10 июня 2017 года.