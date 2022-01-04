Варламов жестко ответил на травлю свердловского школьника в юбке. «Сходите к врачу»

04 января 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Илья Варламов поддержал школьника, одевшегося в костюм Красной шапочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер Илья Варламов резко высказался о травле пятиклассника из Екатеринбурга, который оделся в костюм Красной шапочки и победил на конкурсе в одной из гимназий. Он поддержал школьника и возмутился, что люди так реагируют на переодевание. О травле мальчика со стороны пользователей соцсетей сообщали СМИ. «Мы живем в 21 веке. Почему сцену с переодеванием считают пропагандой гомосексуализма. Если ты увидишь мужчину в женской одежде, то изменишь свою сексуальную ориентацию? Дружище, возможно нужно порыться в себе. Это нормально, сходи к врачу, успокойся. ***** (Зачем) другого человека ********* (доставать)?» — высказался Илья Варламов на видео, которое он опубликовал в Twitter. По его словам, всю жизнь были переодевания в театре, в пионерлагерях дети менялись одеждой, и всегда все было нормально. Это период взросления и экспериментов, мальчик же не по улице в такой одежде ходит, заявил Варламов. Он пожелал школьнику не расстраиваться и назвал его «красавчиком», а критиков пещерными ****** (плохими людьми). В одной из гимназий Екатеринбурга школьник в костюме Красной Шапочки стал победителем конкурса новогодних костюмов. Пятиклассник надел юбку и туфли на каблуках. Информацию об этом и фото разместили в Instagram совета старшеклассников учебного заведения, но позже все удалили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Илья Варламов резко высказался о травле пятиклассника из Екатеринбурга, который оделся в костюм Красной шапочки и победил на конкурсе в одной из гимназий. Он поддержал школьника и возмутился, что люди так реагируют на переодевание. О травле мальчика со стороны пользователей соцсетей сообщали СМИ. «Мы живем в 21 веке. Почему сцену с переодеванием считают пропагандой гомосексуализма. Если ты увидишь мужчину в женской одежде, то изменишь свою сексуальную ориентацию? Дружище, возможно нужно порыться в себе. Это нормально, сходи к врачу, успокойся. ***** (Зачем) другого человека ********* (доставать)?» — высказался Илья Варламов на видео, которое он опубликовал в Twitter. По его словам, всю жизнь были переодевания в театре, в пионерлагерях дети менялись одеждой, и всегда все было нормально. Это период взросления и экспериментов, мальчик же не по улице в такой одежде ходит, заявил Варламов. Он пожелал школьнику не расстраиваться и назвал его «красавчиком», а критиков пещерными ****** (плохими людьми). В одной из гимназий Екатеринбурга школьник в костюме Красной Шапочки стал победителем конкурса новогодних костюмов. Пятиклассник надел юбку и туфли на каблуках. Информацию об этом и фото разместили в Instagram совета старшеклассников учебного заведения, но позже все удалили.