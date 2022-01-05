Движение Путина рассказало о помощи в борьбе с COVID в России

06 января 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Движение Путина обеспечивало аптеки регионов лекарствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) в 2021 году обеспечивало аптеки регионов необходимыми препаратами для лечения коронавируса, а также оказывало помощь в получении дополнительных выплат медикам и семьям с детьми в период пандемии. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Обеспечены своевременные поставки в аптечные сети регионов достаточного количества медицинских препаратов (жаропонижающих, противовирусных, пероральных антикоагулянтов, антибиотиков) из рекомендованных схем лечения пациентов в амбулаторных условиях, которые содержатся во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации. Кроме того, активисты ОНФ проконсультировали по вопросам получения дополнительных выплат в период пандемии более 3000 медицинских работников и 2500 семей с детьми. Отмечается, что активное участие в помощи россиянам принимало молодежное общественное движение, созданное на базе ОНФ. Так, в рамках штабов «Мы Вместе» волонтеры помогали медикам транспортом (1480 автомобилей и более 40 тысяч выездов), а также доставляли заболевшим коронавирусом продукты питания и лекарства (более 10 тысяч лекарств). «Общероссийский народный фронт» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании российский лидер озвучил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что основными инициативами «Народного фронта» стали поддержка волонтерства, организация бесплатного питания для школьников и дополнительные выплаты врачам. Об этом российский лидер заявил в обращении к участникам IV съезда ОНФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) в 2021 году обеспечивало аптеки регионов необходимыми препаратами для лечения коронавируса, а также оказывало помощь в получении дополнительных выплат медикам и семьям с детьми в период пандемии. Об этом говорится в отчете организации об итогах работы в 2021 году, который поступил в распоряжение редакции URA.RU. «Обеспечены своевременные поставки в аптечные сети регионов достаточного количества медицинских препаратов (жаропонижающих, противовирусных, пероральных антикоагулянтов, антибиотиков) из рекомендованных схем лечения пациентов в амбулаторных условиях, которые содержатся во временных методических рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — сообщили URA.RU в пресс-службе организации. Кроме того, активисты ОНФ проконсультировали по вопросам получения дополнительных выплат в период пандемии более 3000 медицинских работников и 2500 семей с детьми. Отмечается, что активное участие в помощи россиянам принимало молодежное общественное движение, созданное на базе ОНФ. Так, в рамках штабов «Мы Вместе» волонтеры помогали медикам транспортом (1480 автомобилей и более 40 тысяч выездов), а также доставляли заболевшим коронавирусом продукты питания и лекарства (более 10 тысяч лекарств). «Общероссийский народный фронт» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании российский лидер озвучил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что основными инициативами «Народного фронта» стали поддержка волонтерства, организация бесплатного питания для школьников и дополнительные выплаты врачам. Об этом российский лидер заявил в обращении к участникам IV съезда ОНФ.