10 января 2022

Пермская лыжница примет участие в Олимпийских играх в Пекине

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Всероссийская массовая лыжная гонка
Президиум Федерации лыжных гонок России включил в состав олимпийской команды Марию Истомину из Прикамья Фото:

Спортсменка из Пермского края Мария Истомина примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В состав команды ее включил президиум Федерации лыжных гонок России, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. В сборную вошла спортсменка из Прикамья Мария Истомина. Уроженка Сивинского округа проходит подготовку в пермской спортивной школе олимпийского резерва „Старт“», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Отмечается, что Федерация лыжных гонок России первой объявила состав команды. Всего в расширенный состав олимпийской сборной России входят 24 спортсмена из Пермского края. Это девять представителей фристайла, шесть — фигурного катания, пять — санного спорта, по два представителя биатлона и лыжного двоеборья, по одному представителю лыжных гонок и прыжков на лыжах с трамплина. Окончательный состав сборной России планируют объявить 20 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В 15 видах спорта будет разыграно 107 комплектов медалей. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Власти США планируют бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

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Спортсменка из Пермского края Мария Истомина примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. В состав команды ее включил президиум Федерации лыжных гонок России, сообщает пресс-служба краевого правительства. «Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. В сборную вошла спортсменка из Прикамья Мария Истомина. Уроженка Сивинского округа проходит подготовку в пермской спортивной школе олимпийского резерва „Старт“», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Отмечается, что Федерация лыжных гонок России первой объявила состав команды. Всего в расширенный состав олимпийской сборной России входят 24 спортсмена из Пермского края. Это девять представителей фристайла, шесть — фигурного катания, пять — санного спорта, по два представителя биатлона и лыжного двоеборья, по одному представителю лыжных гонок и прыжков на лыжах с трамплина. Окончательный состав сборной России планируют объявить 20 января. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В 15 видах спорта будет разыграно 107 комплектов медалей. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Власти США планируют бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
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