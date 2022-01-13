Насекомые копошились в коробках для яиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В доставку от одного из магазинов сети «Перекресток» в Нижневартовске попали тараканы, насекомые притаились в коробке с яйцами от «Птицефабрики Пышминская». Их заказчица Екатерина Огирь обнаружила, когда открыла пачку. Об этом URA.RU сообщила сама заказчица.

«Заказала в приложении „Перекресток“ доставку продуктов. Открываю коробку с яйцами, а там тараканы живые — ужас. Хорошо, что сразу заметили и выбросили», — рассказывает вартовчанка.

Огирь сделала видеозапись на которой видно, что в кассете с яйцами копошатся несколько насекомых. Женщина сообщила, что не знает из какого именно из двух магазинов «Перекресток» доставили продукты. В колл-центре компании X5 Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток» URA.RU не смогли предоставить телефон пресс-службы и предложили обратиться письменно в отдел взаимодействия со СМИ. Журналисты агентства направили письменный запрос в организацию.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО купил в магазине сети «Магнит» хлеб с металлической деталью. В комментариях пользователи социальных сетей предложили югорчанину «хлеб на металлопрокат сдать, и пол цены вернуть».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам