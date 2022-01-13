13 января 2022
12 января 2022

В ХМАО «Перекресток» обвинили в продаже продуктов с тараканами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, супермаркет, яйца, пятерочка, магазин, продукты питания
Насекомые копошились в коробках для яиц Фото:

В доставку от одного из магазинов сети «Перекресток» в Нижневартовске попали тараканы, насекомые притаились в коробке с яйцами от «Птицефабрики Пышминская». Их заказчица Екатерина Огирь обнаружила, когда открыла пачку. Об этом URA.RU сообщила сама заказчица.

«Заказала в приложении „Перекресток“ доставку продуктов. Открываю коробку с яйцами, а там тараканы живые — ужас. Хорошо, что сразу заметили и выбросили», — рассказывает вартовчанка.

Огирь сделала видеозапись на которой видно, что в кассете с яйцами копошатся несколько насекомых. Женщина сообщила, что не знает из какого именно из двух магазинов «Перекресток» доставили продукты. В колл-центре компании X5 Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток» URA.RU не смогли предоставить телефон пресс-службы и предложили обратиться письменно в отдел взаимодействия со СМИ. Журналисты агентства направили письменный запрос в организацию.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО купил в магазине сети «Магнит» хлеб с металлической деталью. В комментариях пользователи социальных сетей предложили югорчанину «хлеб на металлопрокат сдать, и пол цены вернуть».

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В доставку от одного из магазинов сети «Перекресток» в Нижневартовске попали тараканы, насекомые притаились в коробке с яйцами от «Птицефабрики Пышминская». Их заказчица Екатерина Огирь обнаружила, когда открыла пачку. Об этом URA.RU сообщила сама заказчица. «Заказала в приложении „Перекресток“ доставку продуктов. Открываю коробку с яйцами, а там тараканы живые — ужас. Хорошо, что сразу заметили и выбросили», — рассказывает вартовчанка. Огирь сделала видеозапись на которой видно, что в кассете с яйцами копошатся несколько насекомых. Женщина сообщила, что не знает из какого именно из двух магазинов «Перекресток» доставили продукты. В колл-центре компании X5 Group, которой принадлежит торговая сеть «Перекресток» URA.RU не смогли предоставить телефон пресс-службы и предложили обратиться письменно в отдел взаимодействия со СМИ. Журналисты агентства направили письменный запрос в организацию. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО купил в магазине сети «Магнит» хлеб с металлической деталью. В комментариях пользователи социальных сетей предложили югорчанину «хлеб на металлопрокат сдать, и пол цены вернуть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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