Юристы объяснили, кто получит неполную зарплату за январь

17 января 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

В январе «дорого» болеть или брать отпуск, считает юрист Сергей Спасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У россиян, которые брали в январе отпуск или больничный, по итогу месяца зарплата будет ниже. Об этом предупредила юрист компании по поиску работы HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата», — поделилась с РИА «Новости» Нечаева. Юрист объяснила, что пособие во время больничного начисляют из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих больничному. При расчете отпускных учитывают средний заработок, при определении которого берут во внимание доход за 12 месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за сотрудником сохраняется средняя зарплата. Директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов также заявил, что меньшую зарплату в январе получат те, кто брал больничный или пропускал рабочие дни. Если же заработная плата состоит только из оклада, и работник не пропустил ни одного дня, в январе он получит полную сумму. Спасов также подчеркнул, что январь, февраль и май относятся к так называемым «дорогим месяцам». В эти месяцы норма рабочего времени меньше, поэтому в эти периоды «дорого» болеть и ходить в отпуск. Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила URA.RU, что работодатели, в среднем, платят около 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. В эту сумму входят налог на доходы физических лиц (13%), взносы на обязательное пенсионное страхование (22%), социальное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством (2,9%), обязательное медстрахование (5,1%), на травматизм — от 0,2 до 8,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У россиян, которые брали в январе отпуск или больничный, по итогу месяца зарплата будет ниже. Об этом предупредила юрист компании по поиску работы HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата», — поделилась с РИА «Новости» Нечаева. Юрист объяснила, что пособие во время больничного начисляют из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих больничному. При расчете отпускных учитывают средний заработок, при определении которого берут во внимание доход за 12 месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за сотрудником сохраняется средняя зарплата. Директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов также заявил, что меньшую зарплату в январе получат те, кто брал больничный или пропускал рабочие дни. Если же заработная плата состоит только из оклада, и работник не пропустил ни одного дня, в январе он получит полную сумму. Спасов также подчеркнул, что январь, февраль и май относятся к так называемым «дорогим месяцам». В эти месяцы норма рабочего времени меньше, поэтому в эти периоды «дорого» болеть и ходить в отпуск. Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила URA.RU, что работодатели, в среднем, платят около 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. В эту сумму входят налог на доходы физических лиц (13%), взносы на обязательное пенсионное страхование (22%), социальное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством (2,9%), обязательное медстрахование (5,1%), на травматизм — от 0,2 до 8,5%.