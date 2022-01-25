«Новые люди» в ХМАО пытаются увеличить политическое влияние

«Новые люди» вербуют сторонников в свои ряды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Партия «Новые люди» пытается увеличить влияние в политической жизни ХМАО. Для этого она собирается привлечь к сотрудничеству муниципальных депутатов. О дальнейших планах URA.RU рассказал глава регионального отделения Сергей Ионов.

«Партия планирует создавать фракции в муниципальных думах. В текущее время в работу включены сторонники из семи городов округа. Данные сторонники в дальнейшем могут стать кандидатами от нашей партии. Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто хочет работать для людей, в том числе и с беспартийными депутатами», — прокомментировал Ионов.

Политолог Александр Безделов считает, что поиск новых сторонников для любой партии вполне естественный процесс. «Возникновение новых фракций в муниципальных думах вполне реально. Для этого будут использованы беспартийные депутаты или те, кто недоволен своим нынешним статусом. Но если говорить про „Новых людей“, вряд ли процесс перехода в эту партию будет массовым. Она еще не набрала веса и влияния на политику региона, исходя из которого выстраивались бы очереди для вступления в ее ряды», — отметил в разговоре с URA.RU эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что представители партии «Новые люди» от ХМАО в 2021 году принимали участие в выборах в том числе и в Госдуму. Однако затем по разным причинам они сняли своим кандидатуры в ходе избирательной кампании.

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