Тюменские учителя вышли на работу с температурой после вакцинации

Учителям и воспитателям Ишима не дали день отдыха после ревакцинации от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учителей и преподаватей образовательных учреждений Ишима заставили выйти на работу с температурой после массовой ревакцинации от коронавируса. Об этом они рассказали в паблике Ишим пере Подслушано соцсети «ВКонтакте». Автор публикации уточнил, что начальство не стало отпускать с работы педагогов, жалующихся на плохое самочувствие.

«Вчера в Ишиме среди работников образования прошла массовая ревакцинация. И все бы ничего. Ну, нравится им молчать, да каждые полгода колоться. Но сегодня многие из учителей и воспитателей пришли на работу с температурой. На просьбу уйти домой и отлежаться руководство ответило отказом. Сказали: «Терпите и работайте», — заявил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи ситуация вызвала резкое осуждение пользователей. «Ну есть у нас одна, решила не молчать, не пошла ставить. Теперь без работы сидит. И чего добилась? Если уж бастовать, так всем коллективом, а по одиночке — смысл?» — отметила Ирина Иванова. «Сравните анализы невакцинированного и вакцинированного — кто заразнее будет? Подняли коллективный иммунитет и радуйтесь! Но не принуждайте к вакцинации! Страна гибнет!» — считает Елена Кузнецова. «Положено по закону два выходных!» — добавила Наталья Гультяева.

В департаменте по социальным вопросам администрации Ишима агентству сообщили, что массовая ревакцинация сотрудников образовательных учреждений в городе не проводилась. «Это исключено. Люди проходят вакцинацию в удобное для себя время и по своему желанию. С температурой также на работу никто из них не мог выйти: сотрудники ежедневно в обязательном порядке проходят телеметрию», — пояснили там URA.RU.

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