29 января 2022
28 января 2022

В курганской бане обрушился потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, баня, баня 10, курганская баня
Часть обшивки потолка бани обрушилась 30 января Фото:

В Кургане в бане, принадлежащей МУП «Бытовые услуги», обрушилась часть обшивки потолка. Об этом URA.RU сообщила посетительница бани, пожелавшая остаться анонимной.

«В общественной бане на улице К. Мяготина в Кургане обрушился потолок. Когда я зашла, сотрудницы подметали пол. Выпал большой кусок штукатурки. Повезло, что он никому не упал на голову», — рассказала URA.RU местная жительница.

По словам женщины, позже пришел электрик, который сказал, что туда было опасно пускать людей, из-за чего зал закрыли. Горожанка добавила, что довольна доступным тарифом в 110 рублей, но ей не нравится состояние здания и частая смена директоров. Она боится, что бани хотят обанкротить или продать.

«Работа отделения сауны (большой зал) бани № 10 по улице К. Мяготина, 150 временно приостановлена по причине незначительного обрушения пластиковой обшивки потолка, которое произошло в пять часов утра 30 января. В результате этого случая никто не пострадал; других повреждений нет», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана.

Сотрудники администрации отметили, что до 1 февраля в здании проводятся восстановительные работы. В мэрии добавили, что сейчас горожане могут помыться в бане в отделении повышенной комфортности.

В здании обрушилась часть потолочного перекрытия
Фото:
Вместе с перекрытием выпала часть штукатурки
Фото:
Посетительнице не понравилось состояние здания бани
Фото:
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В Кургане в бане, принадлежащей МУП «Бытовые услуги», обрушилась часть обшивки потолка. Об этом URA.RU сообщила посетительница бани, пожелавшая остаться анонимной. «В общественной бане на улице К. Мяготина в Кургане обрушился потолок. Когда я зашла, сотрудницы подметали пол. Выпал большой кусок штукатурки. Повезло, что он никому не упал на голову», — рассказала URA.RU местная жительница. По словам женщины, позже пришел электрик, который сказал, что туда было опасно пускать людей, из-за чего зал закрыли. Горожанка добавила, что довольна доступным тарифом в 110 рублей, но ей не нравится состояние здания и частая смена директоров. Она боится, что бани хотят обанкротить или продать. «Работа отделения сауны (большой зал) бани № 10 по улице К. Мяготина, 150 временно приостановлена по причине незначительного обрушения пластиковой обшивки потолка, которое произошло в пять часов утра 30 января. В результате этого случая никто не пострадал; других повреждений нет», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана. Сотрудники администрации отметили, что до 1 февраля в здании проводятся восстановительные работы. В мэрии добавили, что сейчас горожане могут помыться в бане в отделении повышенной комфортности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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