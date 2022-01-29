Часть обшивки потолка бани обрушилась 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в бане, принадлежащей МУП «Бытовые услуги», обрушилась часть обшивки потолка. Об этом URA.RU сообщила посетительница бани, пожелавшая остаться анонимной.

«В общественной бане на улице К. Мяготина в Кургане обрушился потолок. Когда я зашла, сотрудницы подметали пол. Выпал большой кусок штукатурки. Повезло, что он никому не упал на голову», — рассказала URA.RU местная жительница.

По словам женщины, позже пришел электрик, который сказал, что туда было опасно пускать людей, из-за чего зал закрыли. Горожанка добавила, что довольна доступным тарифом в 110 рублей, но ей не нравится состояние здания и частая смена директоров. Она боится, что бани хотят обанкротить или продать.

«Работа отделения сауны (большой зал) бани № 10 по улице К. Мяготина, 150 временно приостановлена по причине незначительного обрушения пластиковой обшивки потолка, которое произошло в пять часов утра 30 января. В результате этого случая никто не пострадал; других повреждений нет», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии Кургана.

Сотрудники администрации отметили, что до 1 февраля в здании проводятся восстановительные работы. В мэрии добавили, что сейчас горожане могут помыться в бане в отделении повышенной комфортности.

В здании обрушилась часть потолочного перекрытия Фото: читательница URA.RU

Вместе с перекрытием выпала часть штукатурки Фото: читательница URA.RU

Посетительнице не понравилось состояние здания бани Фото: читательница URA.RU

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