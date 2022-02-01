Небензя: Запад пострадает от антироссийских санкций. «Конечно, мы ответим»

02 февраля 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Москва намерена нанести ответные действия на санкции, заявил Небензя Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Санкции против РФ повлекут за собой ответ Москвы и, как следствие, пострадает не только Россия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены. Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — передает заявление постпреда РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции против РФ повлекут за собой ответ Москвы и, как следствие, пострадает не только Россия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены. Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — передает заявление постпреда РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.