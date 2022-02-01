Санкции против РФ повлекут за собой ответ Москвы и, как следствие, пострадает не только Россия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены. Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — передает заявление постпреда РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
Санкции против РФ повлекут за собой ответ Москвы и, как следствие, пострадает не только Россия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены. Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», — передает заявление постпреда РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также как-то связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.