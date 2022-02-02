В России за сутки госпитализировали 17 201 человека с COVID

В России за сутки госпитализированы 17 201 человек с коронавирусом. Выздоровели свыше 48 тысяч, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.
«В России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявили 141 883 случая заражения ковидом. Выздоровели 48 426 пациентов, умерли 678 человек», — передает оперштаб. Омикрон-штамм зарегистрирован в 78 регионах России.
Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели —23 784 человека. В Санкт-Петербурге и Московской области — 19 234 и 10 188 соответственно.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миру придется долго жить с пандемией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что локдаун в стране вводить не планируется, передает «Царьград».
В России за сутки госпитализированы 17 201 человек с коронавирусом. Выздоровели свыше 48 тысяч, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID. «В России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. В стране за сутки выявили 141 883 случая заражения ковидом. Выздоровели 48 426 пациентов, умерли 678 человек», — передает оперштаб. Омикрон-штамм зарегистрирован в 78 регионах России. Среди субъектов РФ по числу новых случаев за сутки лидирует Москва, там заболели —23 784 человека. В Санкт-Петербурге и Московской области — 19 234 и 10 188 соответственно. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что миру придется долго жить с пандемией. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что локдаун в стране вводить не планируется, передает «Царьград».