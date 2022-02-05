Украина намерена обсудить с Россией мир на Донбассе

Украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе должны проходить с Москвой, а не с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. Так считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Переговоры по миру на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске. Переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает», — заявил Подоляк в комментарии агентству «Укринформ».
Украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе должны проходить с Москвой, а не с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. Так считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Переговоры по миру на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске. Переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает», — заявил Подоляк в комментарии агентству «Укринформ».