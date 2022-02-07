В ПФР рассказали о ежемесячных пособиях семьям призывников

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Военнослужащие с детьми могут получить пособие Фото:

Ребенку военнослужащего по призыву положена выплата. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Получателями выплаты являются мама или опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например бабушка или дедушка ребенка. Пособие не предоставляется, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения», — указано на сайте ПФР.

Для получения нужно обратиться в ПФР. Решение о назначении выплаты принимают в течение 10 рабочих дней. Деньги будут платить пока отец ребенка не закончит военную службу.

С 1 февраля проиндексировали выплаты женам и детям призывников, сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Беременные женщины могут получить единовременную выплату 32 420 рублей, матери или опекуну ребенка положено пособие 13 895 рублей. Супругам военнослужащих положены дополнительные выплаты при рождении ребенка, сумма составляет 29 908 рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

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Ребенку военнослужащего по призыву положена выплата. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). «Получателями выплаты являются мама или опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например бабушка или дедушка ребенка. Пособие не предоставляется, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения», — указано на сайте ПФР. Для получения нужно обратиться в ПФР. Решение о назначении выплаты принимают в течение 10 рабочих дней. Деньги будут платить пока отец ребенка не закончит военную службу. С 1 февраля проиндексировали выплаты женам и детям призывников, сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Беременные женщины могут получить единовременную выплату 32 420 рублей, матери или опекуну ребенка положено пособие 13 895 рублей. Супругам военнослужащих положены дополнительные выплаты при рождении ребенка, сумма составляет 29 908 рублей, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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