Экономист раскрыла, какие выплаты вырастут с 1 февраля

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С 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты и ежемесячные пособия семья с детьми Фото:

С 1 февраля в России проиндексируют пособия, в результате чего вырастут выплаты женам и детям призывников, а также назначаемые при усыновлении и рождении ребенка. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«С 1 февраля пособия будут положены женам, а также детям призывников: в первом случае беременная женщина вправе будет получить единовременно 32 420 рублей, а если это мать или опекун ребенка — 13 895 рублей. Увеличено с 1 февраля и единовременное пособие при усыновлении детей. Выплата может составить 156 429 рублей, если ребенок старше 7 лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер», — сказала Сорокина в беседе с изданием «Прайм».

Экономист отметила, что с 1 февраля вырастет единовременная выплата при рождении ребенка, которая положена всем семьям. Она составит 19 981 рубль. Сорокина подчеркнула, что вырастет и размер декретных выплат. Максимум составит 360 164 рубля за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7 493 рубля, максимум — 31 282 рубля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что с 1 февраля на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты и ежемесячные пособия семьям с детьми. Также с 1 февраля будут проиндексированы выплаты инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и военнослужащим.

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С 1 февраля в России проиндексируют пособия, в результате чего вырастут выплаты женам и детям призывников, а также назначаемые при усыновлении и рождении ребенка. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. «С 1 февраля пособия будут положены женам, а также детям призывников: в первом случае беременная женщина вправе будет получить единовременно 32 420 рублей, а если это мать или опекун ребенка — 13 895 рублей. Увеличено с 1 февраля и единовременное пособие при усыновлении детей. Выплата может составить 156 429 рублей, если ребенок старше 7 лет, инвалид или речь идет об усыновлении братьев и сестер», — сказала Сорокина в беседе с изданием «Прайм». Экономист отметила, что с 1 февраля вырастет единовременная выплата при рождении ребенка, которая положена всем семьям. Она составит 19 981 рубль. Сорокина подчеркнула, что вырастет и размер декретных выплат. Максимум составит 360 164 рубля за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7 493 рубля, максимум — 31 282 рубля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что с 1 февраля на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты и ежемесячные пособия семьям с детьми. Также с 1 февраля будут проиндексированы выплаты инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и военнослужащим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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