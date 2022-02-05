В ХМАО разоблачили афериста, продававшего несуществующих щенков

07 февраля 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Мошенника поймали и доставили в Сургут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек. «Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа». После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек. «Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа». После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу.