В ХМАО разоблачили афериста, продававшего несуществующих щенков

Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек.
«Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа».
После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу.
Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек. «Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа». После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу.