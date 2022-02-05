05 февраля 2022
04 февраля 2022

В ХМАО разоблачили афериста, продававшего несуществующих щенков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Мошенника поймали и доставили в Сургут Фото:

Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек.

«Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа».

После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу.

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Лже-заводчик породистых щенков породы Бигль подозревается в обмане жителей Сургута, которым он продал несуществующих собак. От его действий пострадало семь человек. «Сургутские полицейские установили местонахождение 25-летнего уроженца Белгорода, который подозревается в мошенничестве в отношении не менее 7 жителей Сургута, которым причинен ущерб на сумму свыше 125 тысяч рублей. Установлено, что злоумышленник размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже щенков охотничьей собаки породы Бигль», — говорится в сообщении «МВД-медиа». После того как потерпевшие перечисляли деньги, собак они не получали, а злоумышленник переставал выходить на связь. По данным правоохранителей, аферист проживал в Алтайском крае и щенков не разводил. Сейчас мошенника доставили в Сургут, где и заключили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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