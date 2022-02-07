07 февраля 2022

Компанию экс-депутата из Кургана оштрафовали на 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание депутатской комиссии по развитию городского хозяйства. Курган, читает, калинин юрий
Экс-депутат гордумы Кургана Юрий Калинин является совладельцем ООО «Авто-Тревел» Фото:

В Катайске (Курганская область) на 100 тысяч рублей оштрафовали представителей компании ООО «Авто-Тревел», связанной с автовокзалами региона. Данная информация была размещена 8 февраля на сайте областного управления Роспотребнадзора. Совладельцем предприятия является экс-депутат гордумы Кургана Юрий Калинин.

«ООО „Авто-Тревел“ был назначен штраф 100 000 рублей. <…> В пассажирском зале автокассового пункта отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха», — указано в сообщении.

В декабре 2021 года в Катайском районном суде решили оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей. Представители организации пытались обжаловать решение в областном суде. В феврале представители областного суда не стали менять решение. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до депутата, чтобы получить комментарий.

В конце 2021 года представителей компании, которая занимается автобусными перевозками в Кургане, за нарушение антиковидных мер оштрафовали на 500 тысяч рублей. Позже штраф был снижен в два раза.

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В Катайске (Курганская область) на 100 тысяч рублей оштрафовали представителей компании ООО «Авто-Тревел», связанной с автовокзалами региона. Данная информация была размещена 8 февраля на сайте областного управления Роспотребнадзора. Совладельцем предприятия является экс-депутат гордумы Кургана Юрий Калинин. «ООО „Авто-Тревел“ был назначен штраф 100 000 рублей. <…> В пассажирском зале автокассового пункта отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха», — указано в сообщении. В декабре 2021 года в Катайском районном суде решили оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей. Представители организации пытались обжаловать решение в областном суде. В феврале представители областного суда не стали менять решение. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до депутата, чтобы получить комментарий. В конце 2021 года представителей компании, которая занимается автобусными перевозками в Кургане, за нарушение антиковидных мер оштрафовали на 500 тысяч рублей. Позже штраф был снижен в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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