Компанию экс-депутата из Кургана оштрафовали на 100 тысяч рублей

Экс-депутат гордумы Кургана Юрий Калинин является совладельцем ООО «Авто-Тревел» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Катайске (Курганская область) на 100 тысяч рублей оштрафовали представителей компании ООО «Авто-Тревел», связанной с автовокзалами региона. Данная информация была размещена 8 февраля на сайте областного управления Роспотребнадзора. Совладельцем предприятия является экс-депутат гордумы Кургана Юрий Калинин.

«ООО „Авто-Тревел“ был назначен штраф 100 000 рублей. <…> В пассажирском зале автокассового пункта отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха», — указано в сообщении.

В декабре 2021 года в Катайском районном суде решили оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей. Представители организации пытались обжаловать решение в областном суде. В феврале представители областного суда не стали менять решение. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до депутата, чтобы получить комментарий.

В конце 2021 года представителей компании, которая занимается автобусными перевозками в Кургане, за нарушение антиковидных мер оштрафовали на 500 тысяч рублей. Позже штраф был снижен в два раза.