Курганский застройщик передумал судиться с чиновником

Андрей Лушников подал ходатайство об отзыве своего иска к Александру Тетерину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников ходатайствовал перед судом об отзыве своего иска в отношении пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Истец заявил ходатайство об отзыве своего иска. Оно будет рассматриваться 15 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Дозвониться за комментариями до Лушникова URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что Лушников подал в суд на Тетерина, обвинив его в клевете. Поводом для иска стала публикация в telegram-канале чиновника о конфликте в селе Кетово, где власти отказываются выкупать у компании «Эверест» новую школу. Тетерин, в частности, заявлял, что возникшие протесты родителей школьников из Кетово являются спланированной PR-акцией, а «застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, пряча это за заботой о детях».

Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Вокруг этой ситуации разразился скандал, активисты родкомитета извинились перед властями. 9 февраля стало известно, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации по кетовской школе.

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