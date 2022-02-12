12 февраля 2022

Научный центр: COVID приводит к системным воспалениям у детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Коронавирус может привести к осложнениям независимо от штамма, сообщил Исаев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус может привести к системным воспалениям у детей и к тяжелым поражениям нервной системы у взрослых. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«Несмотря на более легкое течение „Омикрона“, важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении „омикроном“. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — сообщил Исаев в разговоре с ТАСС.

Исаев также отметил, что сейчас самое подходящее время для ревакцинации от коронавируса. По его словам, пятная волна «Омикрона» подходит к концу, а практика показывает, что прививка обеспечивает защиту от омикрон-штамма на 2-3 месяца после введения бустерной дозы.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус может привести к системным воспалениям у детей и к тяжелым поражениям нервной системы у взрослых. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. «Несмотря на более легкое течение „Омикрона“, важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении „омикроном“. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — сообщил Исаев в разговоре с ТАСС. Исаев также отметил, что сейчас самое подходящее время для ревакцинации от коронавируса. По его словам, пятная волна «Омикрона» подходит к концу, а практика показывает, что прививка обеспечивает защиту от омикрон-штамма на 2-3 месяца после введения бустерной дозы. Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...