Научный центр: COVID приводит к системным воспалениям у детей

13 февраля 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Коронавирус может привести к осложнениям независимо от штамма, сообщил Исаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус может привести к системным воспалениям у детей и к тяжелым поражениям нервной системы у взрослых. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. «Несмотря на более легкое течение „Омикрона“, важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении „омикроном“. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — сообщил Исаев в разговоре с ТАСС. Исаев также отметил, что сейчас самое подходящее время для ревакцинации от коронавируса. По его словам, пятная волна «Омикрона» подходит к концу, а практика показывает, что прививка обеспечивает защиту от омикрон-штамма на 2-3 месяца после введения бустерной дозы. Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус может привести к системным воспалениям у детей и к тяжелым поражениям нервной системы у взрослых. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев. «Несмотря на более легкое течение „Омикрона“, важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении „омикроном“. У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — сообщил Исаев в разговоре с ТАСС. Исаев также отметил, что сейчас самое подходящее время для ревакцинации от коронавируса. По его словам, пятная волна «Омикрона» подходит к концу, а практика показывает, что прививка обеспечивает защиту от омикрон-штамма на 2-3 месяца после введения бустерной дозы. Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев.