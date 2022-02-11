11 февраля 2022

Врач опровергла влияние COVID-19 на задержку в развитии детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
По мнению Ирины Филатовой, пока еще рано заявлять о связи COVID-19 и осложнениями у детей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чтобы сделать вывод о том, что заражение коронавирусом во время беременности приводит к задержке в развитии ребенка, необходимо большее количество времени, а не три года, которые длится пандемия COVID-19. Об этом заявила Доктор медицинских наук, главный врач столичной клиники, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев.

«Не знаю, что это за данные, где проводились эти исследования. Очень спорно. Чтобы провести такое исследование нужны годы», — сказала Ирина Филатова в интервью изданию «Ридус».

Она подчеркнула, что с таким же успехом можно заявить, что от заражения гриппом могут появиться такие же осложнения, так как COVID-19 является вирусным заболеванием. Врач отметила, что в последнее время рождается много детей с аутизмом, чего не было 20 лет назад, однако, по ее словам, далеко не факт, что в этом виноват коронавирус. «С чем это связано, еще только предстоит разобраться», — считает гинеколог.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи назвали фатальные последствия заражения COVID-19 для беременных. В Роспотребнадзоре рассказали об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 не повлияет на зачатие детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы сделать вывод о том, что заражение коронавирусом во время беременности приводит к задержке в развитии ребенка, необходимо большее количество времени, а не три года, которые длится пандемия COVID-19. Об этом заявила Доктор медицинских наук, главный врач столичной клиники, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. Ранее сообщалось, что эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев. «Не знаю, что это за данные, где проводились эти исследования. Очень спорно. Чтобы провести такое исследование нужны годы», — сказала Ирина Филатова в интервью изданию «Ридус». Она подчеркнула, что с таким же успехом можно заявить, что от заражения гриппом могут появиться такие же осложнения, так как COVID-19 является вирусным заболеванием. Врач отметила, что в последнее время рождается много детей с аутизмом, чего не было 20 лет назад, однако, по ее словам, далеко не факт, что в этом виноват коронавирус. «С чем это связано, еще только предстоит разобраться», — считает гинеколог. Ранее URA.RU сообщало, что врачи назвали фатальные последствия заражения COVID-19 для беременных. В Роспотребнадзоре рассказали об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 не повлияет на зачатие детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...