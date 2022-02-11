Врач опровергла влияние COVID-19 на задержку в развитии детей

12 февраля 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Чтобы сделать вывод о том, что заражение коронавирусом во время беременности приводит к задержке в развитии ребенка, необходимо большее количество времени, а не три года, которые длится пандемия COVID-19. Об этом заявила Доктор медицинских наук, главный врач столичной клиники, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. Ранее сообщалось, что эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заражение коронавирусом во время беременности создает вероятность, что у рожденного ребенка будут проблемы с развитием. По его словам, это происходит в 20% случаев. «Не знаю, что это за данные, где проводились эти исследования. Очень спорно. Чтобы провести такое исследование нужны годы», — сказала Ирина Филатова в интервью изданию «Ридус». Она подчеркнула, что с таким же успехом можно заявить, что от заражения гриппом могут появиться такие же осложнения, так как COVID-19 является вирусным заболеванием. Врач отметила, что в последнее время рождается много детей с аутизмом, чего не было 20 лет назад, однако, по ее словам, далеко не факт, что в этом виноват коронавирус. «С чем это связано, еще только предстоит разобраться», — считает гинеколог. Ранее URA.RU сообщало, что врачи назвали фатальные последствия заражения COVID-19 для беременных. В Роспотребнадзоре рассказали об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 не повлияет на зачатие детей.