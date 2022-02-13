В Германии назвали дерзким требование США по «Северному потоку-2»

14 февраля 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Затягивание сертификации «Северного потока — 2» выгодно США, считает Севим Дагделен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» является глупым, а требования США закрыть проект — абсурдными и дерзкими. Об этом заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен. «Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект „Северный поток — 2“, а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», — отметила Севим Дагделен в разговоре с ТАСС. Подобные заявления со стороны президента США Джо Байдена расцениваются ей как неуважение демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров. Платить за резкий рост цен на топливо, по мнению депутата, в итоге придется жителям Германии, а газовые концерны США тем временем получают выгоду. Поэтому затягивать сертификацию «Северного потока — 2» она считает глупым. Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией из-за «несоответствия требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ заморозило проект из-за скопления российских войск на границе с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Затягивание сертификации трубопровода «Северный поток — 2» является глупым, а требования США закрыть проект — абсурдными и дерзкими. Об этом заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен. «Абсурдным и дерзким является то, что правительство США постоянно требует свернуть проект „Северный поток — 2“, а само при этом повышает объемы импорта нефти из России», — отметила Севим Дагделен в разговоре с ТАСС. Подобные заявления со стороны президента США Джо Байдена расцениваются ей как неуважение демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров. Платить за резкий рост цен на топливо, по мнению депутата, в итоге придется жителям Германии, а газовые концерны США тем временем получают выгоду. Поэтому затягивать сертификацию «Северного потока — 2» она считает глупым. Строительство «Северного потока-2» закончилось осенью 2021 года. Однако процесс сертификации газопровода был приостановлен Германией из-за «несоответствия требованиям Евросоюза». Позже глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ФРГ заморозило проект из-за скопления российских войск на границе с Украиной.