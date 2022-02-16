Депутат Госдумы придумал, как облегчить россиянам поиск работы

16 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

За введение квот предприятиям должны на 50% снизить страховые взносы, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести по всей России квотирование рабочих мест. По его словам, такая практика хорошо зарекомендовала себя в некоторых регионах РФ. Политик предлагает вводить квоты для граждан, которые испытывают трудности при поиске работы. «Квоты должны выделяться гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Кроме того, нужно на 50% снизить взносы в страховые внебюджетные фонды для предприятий, которые исполняют эти квоты», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. По словам политика, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Миронов считает, что предоставлять квоты стоит льготникам и молодежи. Сейчас в регионах, где действует квотирование, предприятия получают послабления от государства, если берут на работу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Миронов предлагает расширить список для квотирования. По его мнению, право на льготное трудоустройство должна получать молодежь в возрасте до 25 лет, инвалиды, беженцы и граждане предпенсионного возраста. Также политик предлагает предоставлять квоты бывшим военным и членам их семей, одиноким и многодетным родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф. Ранее Сергей Миронов предложил увеличить пенсии россиян до 40% от заработка, который они получали. По его словам, данное положение прописала в конвенции Международной организации труда, которую в РФ ратифицировали в 2018 году. Миронов обвинил чиновников в том, что они «не торопятся исполнять этот документ» и по-прежнему устанавливают «мизерные пенсии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести по всей России квотирование рабочих мест. По его словам, такая практика хорошо зарекомендовала себя в некоторых регионах РФ. Политик предлагает вводить квоты для граждан, которые испытывают трудности при поиске работы. «Квоты должны выделяться гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. Кроме того, нужно на 50% снизить взносы в страховые внебюджетные фонды для предприятий, которые исполняют эти квоты», — написал Сергей Миронов в своем telegram-канале. По словам политика, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Миронов считает, что предоставлять квоты стоит льготникам и молодежи. Сейчас в регионах, где действует квотирование, предприятия получают послабления от государства, если берут на работу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Миронов предлагает расширить список для квотирования. По его мнению, право на льготное трудоустройство должна получать молодежь в возрасте до 25 лет, инвалиды, беженцы и граждане предпенсионного возраста. Также политик предлагает предоставлять квоты бывшим военным и членам их семей, одиноким и многодетным родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, а также гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф. Ранее Сергей Миронов предложил увеличить пенсии россиян до 40% от заработка, который они получали. По его словам, данное положение прописала в конвенции Международной организации труда, которую в РФ ратифицировали в 2018 году. Миронов обвинил чиновников в том, что они «не торопятся исполнять этот документ» и по-прежнему устанавливают «мизерные пенсии».