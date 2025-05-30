Вспышка на Солнце спровоцировала продолжительную магнитную бурю почти на сутки

В стране на протяжении уже 17 часов наблюдается сильная магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Данное геомагнитное возмущение спровоцировано вспышками на Солнце.
«По данным ученых, магнитная буря началась ранним утром четверга около трех часов. <...> Ни на час она не прекращалась», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Причем изначально класс возмущения геомагнитного поля составлял три балла из пяти возможных, однако затем он снился до первого уровня. До этого синоптики связывали бурю со вспышками на Солнце.
Ученые отмечают, что на развитие геомагнитной обстановки влияет не только повышенная скорость солнечного ветра, но и северная ориентация межпланетного магнитного поля. Последний фактор специалисты называют крайне неблагоприятным для прогноза состояния магнитосферы.
Ранее в четверг в Москве был зафиксирован температурный рекорд года — воздух прогрелся до 28,5 градусов. Специалисты связывают подобные погодные явления с общей активизацией солнечных процессов, что может сказываться как на метеоусловиях, так и на геомагнитной обстановке.
В мае специалисты уже предупреждали о волне магнитных бурь, охватившей регионы России. Тогда причиной геомагнитных возмущений называли усиление солнечного ветра из-за расширения корональной дыры на Солнце, а нестабильная обстановка могла сохраняться до пяти дней. Метеочувствительным людям советовали внимательно следить за своим здоровьем в этот период.
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