29 мая 2025

В России поменялись правила денежных переводов

В России заработал лимит в 100 тысяч рублей на переводы без открытия счета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Введен лимит 100 тысяч рублей на переводы без идентификации в России
Введен лимит 100 тысяч рублей на переводы без идентификации в России Фото:

С 30 мая в России начал действовать лимит в 100 тысяч рублей на денежные переводы без открытия банковского счета. Ограничение распространяется на переводы, совершаемые при упрощенной идентификации, в том числе через электронные кошельки. Об этом сообщают СМИ. 

«Введение лимита соответствует международным стандартам, направленным на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении операций свыше 100 тысяч рублей без открытия счета необходимо применять стандартные меры проверки клиента. Это мера направлена на повышение прозрачности и безопасности финансовых операций», — сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект. 

Ранее максимальный предел переводов при упрощенной идентификации без открытия счета в России не был установлен, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Введение лимита в 100 тысяч рублей с 30 мая 2025 года направлено на устранение этого пробела и приведение российского законодательства в соответствие с требованиями международных организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 30 мая в России начал действовать лимит в 100 тысяч рублей на денежные переводы без открытия банковского счета. Ограничение распространяется на переводы, совершаемые при упрощенной идентификации, в том числе через электронные кошельки. Об этом сообщают СМИ.  «Введение лимита соответствует международным стандартам, направленным на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь при совершении операций свыше 100 тысяч рублей без открытия счета необходимо применять стандартные меры проверки клиента. Это мера направлена на повышение прозрачности и безопасности финансовых операций», — сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.  Ранее максимальный предел переводов при упрощенной идентификации без открытия счета в России не был установлен, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Введение лимита в 100 тысяч рублей с 30 мая 2025 года направлено на устранение этого пробела и приведение российского законодательства в соответствие с требованиями международных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...