Путин написал письмо королю Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд 29 мая получил личное письмо от президента России Владимира Путина, посвященное развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщает государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA.
«Хранитель двух святынь король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — отмечается в сообщении агентства . Письмо передал заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Хурейджи. Передача документа состоялась в ходе встречи аль-Хурейджи с послом России в Эр-Рияде Сергеем Козловым.
По данным SPA, представители двух государств во время переговоров обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях и обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке и в мире. Подчеркивается, что диалог касался дальнейшего укрепления сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом в различных сферах.
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