В Южной Корее разбился военный самолет, есть погибшие: что известно о катастрофе

Военный самолет потерпел крушение в городе Пхохане в Южной Корее. На его борту находилось четыре человека — все они погибли. Как известно — самолет выполнял учебный полет и разбился в 13:49 по местному времени. Очевидцы сообщали о густом столбе дыма на месте происшествия. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
В Южной Корее разбился самолет
В южнокорейском городе Пхохан произошла авиакатастрофа. Об этом сообщило местное СМИ.
«В юго-восточном городе Пхохан разбился самолет», — сообщает агентство «Ренхап», со ссылкой на представителей пожарной службы. Детальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.
URA.RU проводило онлайн-трансляцию подробностей инцидента. Хронологию происшествия смотрите в сюжете агентства.
Появились первые кадры после падения самолета в Южной Корее
Появились первые кадры после падения самолета ВМС в Южной Корее. Авария произошла рядом с городом Пхохан, на восточном побережье страны.
На кадрах отчетливо виден мощный столб дыма, поднимающийся от места крушения на горном склоне. Территория оцеплена, к месту происшествия стянуты пожарные расчеты и спасательные бригады. По данным местных властей, на борту воздушного судна находились четыре человека.
Предварительно, самолет потерял управление и врезался в склон горы вблизи Пхохана. Причины происшествия пока уточняются, на месте работают экстренные службы и представители министерства обороны Южной Кореи.
На месте крушения военного самолета в Южной Корее извлекли три тела
На месте падения военного патрульного самолета в городе Пхохан, расположенном на востоке Южной Кореи извлекли тела трех человек. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.
«Три тела извлечены после крушения патрульного самолета ВМС», — сообщило корейское агентство. На месте происшествия работают пожарные.
Все члены экипажа погибли
В юго-восточном городе Пхохан Южной Кореи погибли все четыре офицера Военно-морских сил после крушения морского патрульного самолета P-3. Инцидент произошел в четверг около 13:49 по местному времени.
«Морской патрульный самолет P-3, вылетевший в 13:43 для учебной посадки и взлета с авиабазы в Пхохане, потерпел крушение в близлежащем месте около 13:49 по неустановленной причине», — сообщает Yonhap со ссылкой на сообщение ВМС. Причины происшествия пока не установлены. Свидетели сообщили о дыме, поднимающемся с горы, и звуках взрывов, указывающих на серьезность аварии.
На борту находились два офицера и два унтер-офицера. Военно-морской флот подтвердил обнаружение тел всех четырех членов экипажа, однако их личности пока не были официально подтверждены.
Самолет обычно базировался на южном острове Чеджу, но был перенаправлен в Пхохан для проведения тренировочных полетов. Власти проводят расследование для выяснения причин катастрофы и возможных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
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