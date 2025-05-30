Россиян предупредили о штрафах летом

Загорать в городских парках в купальнике не запрещено российским законодательством, однако появление топлес может обернуться штрафом до одной тысячи рублей. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на положения административного кодекса.
«Если человек просто лежит в парке на полотенце в купальнике и при этом не распивает алкоголь и не выражается нецензурно, то при вызове полиции, человеку по идее ничего не грозит», — пояснил Иван Соловьев в беседе с «Прайм». Он добавил, что за отдых топлес в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье КоАП 20.1 «Мелкое хулиганство», которая грозит штрафом от 500 до одной тысячи рублей.
Эксперт также отметил, что дополнительные санкции могут грозить тем, кто во время отдыха в парке употребляет алкоголь или использует нецензурную лексику. За распитие спиртных напитков в неположенном месте предусмотрен штраф от 500 до 1 500 рублей. Если же нарушение сопровождается нецензурной бранью, сумма взыскания составит от 500 до 1000 рублей, а также возможен административный арест до 15 суток.
Кроме того, юрист рекомендовал воздержаться от загорания в непосредственной близости от храмов, школ и детских учреждений. По словам Соловьева, такие действия могут быть расценены как оскорбление чувств верующих или нарушение общественного порядка и повлечь дополнительные меры ответственности.
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