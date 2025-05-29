29 мая 2025

Роспотребнадзор установил диагноз заболевших на лайнера «Михаил Булгаков»

На круизном лайнере «Михаил Булгаков» обнаружили норовирус
© Служба новостей «URA.RU»
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Диагноз установлен в первые сутки после начала эпидемиологического расследования
Диагноз установлен в первые сутки после начала эпидемиологического расследования Фото:

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, вспышку кишечной инфекции вызвал норовирус. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, уточнив, что за медицинской помощью к врачам обратились свыше 100 человек за период с 19 по 28 мая. Диагноз установлен лабораториями Роспотребнадзора в первые сутки после начала эпидемиологического расследования.

«При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Все заболевшие пассажиры и члены экипажа были изолированы, тяжелых случаев инфекции не зафиксировано.

Роспотребнадзор организовал мероприятия по выявлению контактных лиц и принял комплекс мер для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. В ходе проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения санитарных норм: к работе допускались сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медицинских книжек. Лабораторное обследование выявило бессимптомное носительство норовируса среди членов экипажа, включая поваров, работников кухни и бармена.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сведений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Согласно предоставленным данным, на борту судна находилось около 400 человек. К медикам обратились 11 несовершеннолетних пассажиров круиза, сообщал телеканал 360. Врачи предположили у них наличие ротавирусной инфекции. Несовершеннолетних высадили в городе Углич, где им была оказана медицинская помощь и проведен забор анализов. Несмотря на инцидент, расписание теплохода не было изменено, и задержка в пути не планировалась.

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На круизном лайнере «Михаил Булгаков», следовавшем по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, вспышку кишечной инфекции вызвал норовирус. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, уточнив, что за медицинской помощью к врачам обратились свыше 100 человек за период с 19 по 28 мая. Диагноз установлен лабораториями Роспотребнадзора в первые сутки после начала эпидемиологического расследования. «При получении информации специалистами территориальных органов Роспотребнадзора по Москве и Ярославской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен этиологический агент заболевания — норовирус», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Все заболевшие пассажиры и члены экипажа были изолированы, тяжелых случаев инфекции не зафиксировано. Роспотребнадзор организовал мероприятия по выявлению контактных лиц и принял комплекс мер для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. В ходе проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения санитарных норм: к работе допускались сотрудники пищеблока с признаками кишечной инфекции и без медицинских книжек. Лабораторное обследование выявило бессимптомное носительство норовируса среди членов экипажа, включая поваров, работников кухни и бармена. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сведений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Согласно предоставленным данным, на борту судна находилось около 400 человек. К медикам обратились 11 несовершеннолетних пассажиров круиза, сообщал телеканал 360. Врачи предположили у них наличие ротавирусной инфекции. Несовершеннолетних высадили в городе Углич, где им была оказана медицинская помощь и проведен забор анализов. Несмотря на инцидент, расписание теплохода не было изменено, и задержка в пути не планировалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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