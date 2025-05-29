29 мая 2025

Небензя поставил Зеленского перед выбором

Небензя: Киев должен выбрать между неминуемым поражением и урегулированием
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сейчас именно Украина должна сделать выбор между миром на основе переговоров и поражением в военном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины. Кроме того, Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести в заблуждение и дезинформировать президента США Дональда Трампа, а также сделать все возможное для возвращения Вашингтона к антироссийскому и русофобскому курсу.

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Сейчас именно Украина должна сделать выбор между миром на основе переговоров и поражением в военном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. «Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины. Кроме того, Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести в заблуждение и дезинформировать президента США Дональда Трампа, а также сделать все возможное для возвращения Вашингтона к антироссийскому и русофобскому курсу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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