29 мая 2025

Келлог признал закономерность опасений России из-за расширения НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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США не поддерживает вступление Украины в НАТО
США не поддерживает вступление Украины в НАТО Фото:

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности России по поводу расширения НАТО на восток. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Келлог отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается как актуальный вопрос. «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил Келлог.

По словам спецпредставителя, в альянсе нет единого мнения по вопросу членства Украины. Он подчеркнул, что для принятия страны в НАТО необходимо одобрение всех участников блока. Как отметил Келлог, некоторые государства уже заявили о своей неготовности поддержать возможное расширение.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXI ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что Москва признавала независимость Украины в ее прежних границах, однако вопрос о возможном членстве страны в НАТО тогда не поднимался, напоминает телеканал 360. Он подчеркнул, что в Декларации о независимости Украина провозглашала себя нейтральным государством, что Россия поддержала и исходя из этого признавала установленные границы соседней страны.

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Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог признал обоснованность обеспокоенности России по поводу расширения НАТО на восток. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC. Келлог отметил, что вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается как актуальный вопрос. «Это закономерное беспокойство. Мы говорили неоднократно, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственная страна, которая так думает. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом», — заявил Келлог. По словам спецпредставителя, в альянсе нет единого мнения по вопросу членства Украины. Он подчеркнул, что для принятия страны в НАТО необходимо одобрение всех участников блока. Как отметил Келлог, некоторые государства уже заявили о своей неготовности поддержать возможное расширение. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXI ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что Москва признавала независимость Украины в ее прежних границах, однако вопрос о возможном членстве страны в НАТО тогда не поднимался, напоминает телеканал 360. Он подчеркнул, что в Декларации о независимости Украина провозглашала себя нейтральным государством, что Россия поддержала и исходя из этого признавала установленные границы соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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