29 мая 2025

Украинские пограничники устроили стрельбу в цыганском поселении в Закарпатье

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины
Конфликт произошел между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины Фото:

В селе Великий Березный Закарпатской области произошло столкновение между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины. Украинские военные применили оружие с резиновыми пулями после того, как в их автомобили полетели камни, сообщают СМИ. 

«Инцидент случился во время проверки — пограничники подозревали цыган в помощи переправке людей через границу. В результате пострадали женщина, ребенок и двое военнослужащих. Также был избит начальник заставы», — сообщает украинский журналист Виталий Глагола.

Участие в операции против цыган принимали не только пограничники, но и украинская полиция с Нацгвардией. Нескольких нападавших задержали — им грозит уголовная ответственность за нападение и порчу имущества. Село Великий Березный находится рядом со словацкой границей.

Ранее в Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата. 

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В селе Великий Березный Закарпатской области произошло столкновение между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины. Украинские военные применили оружие с резиновыми пулями после того, как в их автомобили полетели камни, сообщают СМИ.  «Инцидент случился во время проверки — пограничники подозревали цыган в помощи переправке людей через границу. В результате пострадали женщина, ребенок и двое военнослужащих. Также был избит начальник заставы», — сообщает украинский журналист Виталий Глагола. Участие в операции против цыган принимали не только пограничники, но и украинская полиция с Нацгвардией. Нескольких нападавших задержали — им грозит уголовная ответственность за нападение и порчу имущества. Село Великий Березный находится рядом со словацкой границей. Ранее в Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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