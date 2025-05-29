Спецпосланник Трампа раскрыл, на что пошел президент США ради Путина

Рискуя своим положением лидера, президент США Дональд Трамп сумел наладить прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он добавил, что между президентами Путиным и Трампом сложились прочные личные отношения.
«Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», — отметил Келлог в эфире телеканала ABC.
Трамп ранее выразил свою позицию относительно американо-российских отношений, подчеркнув, что благодаря проводимой им политике Россия избежала «крайне неблагоприятных последствий», напоминает «Национальная служба новостей». Глава Белого дома предупредил, что Россия «играет с огнем».
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