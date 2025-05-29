29 мая 2025

Спецпосланник Трампа раскрыл, на что пошел президент США ради Путина

Келлог: рискуя своим положением Трамп наладил контакт с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Келлог назвал Трампа лучшим президентом США
Келлог назвал Трампа лучшим президентом США Фото:

Рискуя своим положением лидера, президент США Дональд Трамп сумел наладить прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он добавил, что между президентами Путиным и Трампом сложились прочные личные отношения.

«Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», — отметил Келлог в эфире телеканала ABC.

Трамп ранее выразил свою позицию относительно американо-российских отношений, подчеркнув, что благодаря проводимой им политике Россия избежала «крайне неблагоприятных последствий», напоминает «Национальная служба новостей». Глава Белого дома предупредил, что Россия «играет с огнем».

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Рискуя своим положением лидера, президент США Дональд Трамп сумел наладить прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он добавил, что между президентами Путиным и Трампом сложились прочные личные отношения. «Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп — лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство», — отметил Келлог в эфире телеканала ABC. Трамп ранее выразил свою позицию относительно американо-российских отношений, подчеркнув, что благодаря проводимой им политике Россия избежала «крайне неблагоприятных последствий», напоминает «Национальная служба новостей». Глава Белого дома предупредил, что Россия «играет с огнем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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