США начали менять свою риторику в отношении украинского руководства и самого конфликта. Новая американская администрация стала осознавать истинную природу режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«У новой американской администрации за последние несколько месяцев открылись глаза в отношении истинного лица режима Зеленского и первопричин украинского конфликта. Это заметно по изменению тональности риторики и некоторым действиям, которые говорят о нарастающем разочаровании Вашингтона в Киеве», — отметил Небензя в своем выступлении на заседании Совбеза ООН.
Ранее между Владимиром Зеленским и тогдашним президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка в Белом доме, после которой украинскому лидеру пришлось покинуть резиденцию. Несмотря на это, впоследствии между США и Украиной было заключено экономическое соглашение по добыче полезных ископаемых, а эксперты отмечали неоднозначность американской политики в отношении Киева и разногласия внутри администрации по украинскому вопросу.
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