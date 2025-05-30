Telegraf: НАТО выгодно затягивание конфликта на Украине

Страны НАТО заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине, чтобы выиграть время для собственного перевооружения. Об этом пишет украинское издание Telegraf.
"Зачем мы должны жертвовать десятками тысяч жизней украинцев? Нам дают оружие, чтобы мы играли роль восточного форпоста, но без членства в НАТО", – приводит издание Telegraf слова бывшего украинского посла в США Валерия Чалого.
Как отмечается в статье, альянс пока не готов к прямому военному конфликту. Европейские страны планируют завершить модернизацию своих армий только к 2029 году, и до этого момента Украина должна сдерживать Россию.
Ранее стало известно, что страны Североатлантического альянса намерены пересмотреть свою военную доктрину на фоне растущего превосходства России в современных военных технологиях и утраты господства в воздухе. При этом западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает опыт.
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