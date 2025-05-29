Зампред по обороне потребовал всерьез отнестись к нахождению Мединского в «Миротворце»

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», и к этому факту следует относиться максимально серьезно. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — подчеркнул парламентарий. Журавлев также напомнил, что Мединский ранее получал угрозы от украинских националистов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая его детей, получает угрозы, напоминает телеканал 360. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за угрозами стоят «нацики», на действия которых украинские власти не в силах повлиять. СКР проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту поступления этих угроз по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Национальная служба новостей».
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