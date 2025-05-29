29 мая 2025

Зампред по обороне потребовал всерьез отнестись к нахождению Мединского в «Миротворце»

Депутат Журавлев: надо серьезно отнестись к внесению Мединского в «Миротворец»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», и к этому факту следует относиться максимально серьезно. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — подчеркнул парламентарий. Журавлев также напомнил, что Мединский ранее получал угрозы от украинских националистов. 

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая его детей, получает угрозы, напоминает телеканал 360. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за угрозами стоят «нацики», на действия которых украинские власти не в силах повлиять. СКР проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту поступления этих угроз по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Национальная служба новостей».

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Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», и к этому факту следует относиться максимально серьезно. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Известно, что сам этот ресурс близок к украинскому МВД и напрямую контролируется администрацией Зеленского. Так что к таким новостям точно следует относиться всерьез», — подчеркнул парламентарий. Журавлев также напомнил, что Мединский ранее получал угрозы от украинских националистов.  Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что семья Владимира Мединского, включая его детей, получает угрозы, напоминает телеканал 360. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что за угрозами стоят «нацики», на действия которых украинские власти не в силах повлиять. СКР проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту поступления этих угроз по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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