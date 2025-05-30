Telegram оштрафовали на крупную сумму за отказ удалять каналы об однополых отношениях*

Telegram оштрафовали на миллион за отказ удалять каналы об однополых отношениях*
© Служба новостей «URA.RU»
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Telegram оштрафовали на один миллион рублей
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Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить каналы, посвященные гомосексуальным отношениям (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в решении суда.

«Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения ... и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — отмечается в документе. Текст судебного решения передает ТАСС.

В материалах дела уточняется, что специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов в Telegram, посвященных однополым сексуальным отношениям. Некоторые из них администрировались блогерами, другие — общественными организациями. После обнаружения каналов надзорное ведомство неоднократно направляло администрации мессенджера требования об их удалении. Однако требования не были исполнены, в результате чего было заведено административное дело по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

В феврале столичный Таганский районный суд наложил административный штраф в размере одного миллиона рублей на телеканал «ТВ Центр» по обвинению в пропаганде ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних, пишет РАПСИ. Телеканал был признан ответственным за совершение административного правонарушения, связанного с распространением среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

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Московский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить каналы, посвященные гомосексуальным отношениям (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом говорится в решении суда. «Признать Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения ... и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — отмечается в документе. Текст судебного решения передает ТАСС. В материалах дела уточняется, что специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов в Telegram, посвященных однополым сексуальным отношениям. Некоторые из них администрировались блогерами, другие — общественными организациями. После обнаружения каналов надзорное ведомство неоднократно направляло администрации мессенджера требования об их удалении. Однако требования не были исполнены, в результате чего было заведено административное дело по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. В феврале столичный Таганский районный суд наложил административный штраф в размере одного миллиона рублей на телеканал «ТВ Центр» по обвинению в пропаганде ЛГБТ-движения среди несовершеннолетних, пишет РАПСИ. Телеканал был признан ответственным за совершение административного правонарушения, связанного с распространением среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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