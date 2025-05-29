29 мая 2025

В Госдуме призвали доработать проект о штрафах за вождение под действием лекарств

Миронов призвал доработать проект о штрафах за вождение под действием лекарств
© Служба новостей «URA.RU»
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Миронов призвал доработать проект о штрафах за вождение под действием лекарств
Миронов призвал доработать проект о штрафах за вождение под действием лекарств Фото:

Доработать законопроект, предусматривающий административную ответственность за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уточнил, что в рамках проекта необходимо также утвердить новый список медицинских препаратов.

«Правительство должно подготовить открытый и доступный для граждан список „запрещенных“ препаратов и определить их максимально допустимую концентрацию в крови. Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулем едут словно под „кайфом“, а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут», — пояснил Миронов в интервью РИА Новости. 

Ранее Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года и штраф в 45 тысяч рублей за управление автомобилем под воздействием ряда лекарств, включая кодеиносодержащие препараты и фенобарбитал. Документ предполагает создание специального реестра опасных для водителей медикаментов и определение порядка выявления нарушений.

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Доработать законопроект, предусматривающий административную ответственность за управление транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уточнил, что в рамках проекта необходимо также утвердить новый список медицинских препаратов. «Правительство должно подготовить открытый и доступный для граждан список „запрещенных“ препаратов и определить их максимально допустимую концентрацию в крови. Список большой, и некоторые неадекватные водители знают об этих эффектах. Принимают приличную дозу, за рулем едут словно под „кайфом“, а алкоголем от них не пахнет. Сотрудники ГАИ ничего сделать не могут», — пояснил Миронов в интервью РИА Новости.  Ранее Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение водительских прав на 1,5 года и штраф в 45 тысяч рублей за управление автомобилем под воздействием ряда лекарств, включая кодеиносодержащие препараты и фенобарбитал. Документ предполагает создание специального реестра опасных для водителей медикаментов и определение порядка выявления нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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