ВСУ пытались устроить массированную атаку на Россию: карта атак БПЛА

ВСУ вновь предприняли попытку проведения массовой атаки по территории РФ. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным министерства, наибольшее количество дронов — 30 единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Кроме того, еще по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Три аппарата были перехвачены в московском регионе, два — в Брянской области, и один — над Тамбовской областью. Подробнее — в материале URA.RU.
«В период с 20.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили Минобороны. Заявление министерства опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Брянская область
ПВО Министерства обороны РФ обнаружило и уничтожило два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией региона. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор в своем официальном telegram-канале.
Орловская область
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о недавнем инциденте с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, этой ночью над территорией области были уничтожены четыре вражеских дрона.
«Этой ночью над Орловской областью уничтожено 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Благодаря оперативной работе средств противовоздушной обороны удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы среди населения. На данный момент на местах падения обломков дронов продолжают работать специалисты МЧС и представители правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные последствия инцидентов.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабных атаках, произведенных ВСУ за последние сутки. В различных районах области были зафиксированы обстрелы и атаки беспилотниками. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
В Белгородском районе поселок Разумное и еще несколько сел подверглись обстрелу, в результате которого украинскими силами было выпущено 14 снарядов и совершены атаки семью дронами, четыре из которых удалось сбить системой ПВО. В селе Красный Октябрь повреждены здание производственного предприятия и инфраструктура водоснабжения, а в селе Крутой Лог из-за падения обломков БПЛА загорелся гараж.
В Борисовском районе три FPV-дрона атаковали село Березовка, повредив социальный объект. В Валуйском муниципальном округе два беспилотника повредили объект связи и автомобиль.
В Грайворонском муниципальном округе в результате четырех обстрелов было выпущено 33 боеприпаса в ходе четырех обстрелов, а также совершена атака шестью БПЛА. В селе Смородино поврежден частный дом. В Губкинском и Корочанском районах также были сбиты беспилотники, но без серьезных последствий.
В Шебекинском районе 26 беспилотников атаковали город Шебекино и окрестные поселения, в результате чего был ранен мирный житель и повреждены множество объектов. Глава региона призвал граждан сообщать о подозрительной деятельности по номеру экстренных служб.
Рязанская область
За прошедшую ночь в Рязанской области были успешно сбиты четыре БПЛА с помощью российских средств ПВО и РЭБ. Как сообщает губернатор области Павел Малков, ни один человек не пострадал. Об этом он написал в своем telegram-канале.
На данный момент запланированы работы по уничтожению обломков беспилотников. Власти настоятельно рекомендуют гражданам не приближаться к местам падения БПЛА во избежание возможных рисков.
Большая часть БПЛА была запущена из Киева
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые недавно осуществили атаку на Москву и другие регионы России, были запущены из Киевской и Черниговской областей Украины. По данным информационного агентства Shot, к дронам были прикреплены боеприпасы, содержащие поражающие элементы, предположительно минометные снаряды. Специалисты в настоящее время занимаются исследованием обломков сбитых беспилотников.
Ночная атака на Москву
Сегодня силами ПВО были перехвачены три беспилотника, атаковавшие Москву и область. По предварительным данным, обломки упали в районах Тропарево-Никулино и Одинцово. Мэр Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале, что серьезных разрушений и пострадавших нет, а на местах работают экстренные службы.
РИА Новости передают, что обломки БПЛА на проспекте Вернадского повредили фасад дома. Также были выбиты стекла окон квартир.
Беспилотник ВСУ упал в жилой двор в Одинцово
Ночью в подмосковном Одинцово обломки сбитого беспилотника упали на территорию жилого комплекса, вызвав взрыв около 1:50. Во дворе жилого дома обнаружены обгоревшие обломки БПЛА, поврежден фасад здания и разбиты стекла припаркованных автомобилей.
По словам местных жителей, экстренные службы оперативно прибыли на место и к 3:30 ночи завершили работу. Спасатели и полиция оцепили район падения, где обнаружены поврежденные машины и осколки стекла. Движение на прилегающих улицах временно ограничено из-за работ по ликвидации последствий.
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