Спецпосланник Трампа раскрыл, кто примет участие в переговорах по Украине 2 июня

Советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании примут участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник Кит Келлог.
По словам Келлога, привлечение представителей ведущих европейских стран обусловлено необходимостью выработки консолидированной позиции по вопросам безопасности и поиска путей для снижения напряженности. «В переговорах примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании», — подчеркнул Келлог телеканалу ABC.
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