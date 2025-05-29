29 мая 2025

Спецпосланник Трампа раскрыл, кто примет участие в переговорах по Украине 2 июня

Келлог: на переговорах по Украине будут советники из ЕС и Великобритании
© Служба новостей «URA.RU»
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В Стамбул поедут советники по безопасности от Франции, Германии и Британии
В Стамбул поедут советники по безопасности от Франции, Германии и Британии Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании примут участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник Кит Келлог.

По словам Келлога, привлечение представителей ведущих европейских стран обусловлено необходимостью выработки консолидированной позиции по вопросам безопасности и поиска путей для снижения напряженности. «В переговорах примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании», — подчеркнул Келлог телеканалу ABC.

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Советники по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании примут участие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил спецпосланник Кит Келлог. По словам Келлога, привлечение представителей ведущих европейских стран обусловлено необходимостью выработки консолидированной позиции по вопросам безопасности и поиска путей для снижения напряженности. «В переговорах примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании», — подчеркнул Келлог телеканалу ABC.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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