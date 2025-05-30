Французские спецслужбы осуществляют неофициальное преследование граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России. Об этом сообщил командир российско-французского отряда беспилотных летательных аппаратов «Нормандия-Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» Сергей Мюнье.
«Неофициальное преследование — это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о „Нормандии-Неман“, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели. Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, государство Франция поддерживает Украину и полностью на ее стороне. И те свободные французы, которые самостоятельно решили встать на сторону России, для них являются предателями», — заявил Мюнье в беседе с ТАСС.
Он также рассказал, что такие граждане подвергаются социальному давлению и сталкиваются с ограничениями своих прав. По его словам, французы, вернувшиеся из зоны боевых действий, не могут устроиться на государственную службу, находятся под дополнительным наблюдением полиции и спецслужб, а также становятся объектом прослушки.
Прямого уголовного преследования во Франции пока не происходит, но проблемы создаются целенаправленно — для публичного обозначения их статуса как «предателей». Мюнье добавил, что во Франции наказания за участие в военных действиях пока не предусмотрено, однако в ряде других европейских стран, включая Италию и Великобританию, добровольцев ранее привлекали к уголовной ответственности и даже заключали под стражу за аналогичную деятельность.
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