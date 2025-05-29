Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского флага

Президент Польши Анджей Дуда выразил возмущение тем, что на Украине не знают о геноциде поляков во время Волынской резни. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.
«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: „А что вы имеете в виду?“ — отметил Дуда. По словам польского президента, республика не может согласиться с тем, что Украина прославляет лиц, причастных к массовым убийствам поляков.
Дуда подчеркнул, что для Варшавы эти люди навсегда останутся преступниками и убийцами. Он добавил, что Польша не примет украинские законы, которые отдают дань уважения участникам преступлений против польского народа. Президент Польши также отметил, что Варшава понимает позицию Украины, которая считает этих людей борцами за свободу, однако подчеркнул, что польская сторона никогда не смирится с подобной трактовкой истории.
Руководитель фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польские власти прекратить взаимодействие с Украиной до момента проведения эксгумации останков жертв Волынской резни. Соответствующее заявление содержится в ее открытом письме, опубликованном на портале Mysl Polska. Соколовска отметила, что диалог на равных с государством, формирующим национальную идентичность на основе идеологии бандеровцев, невозможен, напоминает RT.
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