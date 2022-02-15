Знаменитый челябинский авторитет воскресил свое «Братство»

Александр Морозов заявил, что названная его именем организация продолжит свою деятельность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественная организация «Профсоюз „Братство Морозов — Златоуст“», созданная уроженцем Челябинской области Александром Морозовым, отбывавшим 19-летний срок за бандитизм, вымогательство и заказные убийства, не ликвидирована и продолжит свою работу. Эту информацию подтвердил URA.RU сам Морозов.

«„Братство“ продолжит свою деятельность. Информация о ликвидации организации не соответствует действительности», — сообщил Морозов корреспонденту URA.RU.

Организацию зарегистрировали с целью правозащитной деятельности в октябре 2016 года, через полгода после того, как Морозов вернулся в Златоуст после отбытия наказания. Одновременно был провозглашен, но не оформлен юридически, одноименный монашеско-рыцарский орден. Профсоюз же получил всероссийскую известность, подав иск к столичному аэропорту «Домодедово» в пользу 298 жителей окрестных деревень.

В октябре прошлого года Морозов вышел из состава учредителей «Братства». Одновременно сервис СБИС проинформировал об исключении компании из Единого госреестра юридических лиц с внесением в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Однако месяц спустя статус организации вновь изменился, и она стала числиться действующей.

В начале 1990-х Морозов создал одну из самых могущественных уральских ОПГ, стал депутатом заксобрания Челябинской области и имел серьезное политическое влияние. После разгрома группировки за Морозова публично заступались бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, экс-депутат Госдумы РФ Тельман Гдлян, генерал Лев Рохлин (убит в 1998 году), певец Иосиф Кобзон и другие VIP. Освободившись из колонии 7 мая 2016 года, Морозов объявил о создании религиозной группы «Монашеский-рыцарский орден «Братство Морозов — Златоуст», а люди из его окружения пытались баллотироваться в Госдуму и мэры Златоуста.

«Братство Морозов — Златоуст» вернулось в общественную повестку Скрин: сайт сервиса Rusprofile

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