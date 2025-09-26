26 сентября 2025

На метеостанции в Челябинской области дежурит дикий зверь

Метеостанцию на Таганае охраняет дикая лиса
© Служба новостей «URA.RU»
Снимки с лисой в нацпарке вызывают большой резонанс в соцсетях
Снимки с лисой в нацпарке вызывают большой резонанс в соцсетях Фото:

На одной из метеостанций Челябинской области, на территории национального парка «Таганай», работает необычный «дежурный» — дикая лиса. Животное регулярно появляется около объекта, который стал туристическим приютом, вызывая интерес у путешественников. Об этом сообщается в telegram-канале Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона. 

«Хотя метеостанция „Таганай-гора“ уже давно не работает, но она не заброшена. Теперь за ней следят работники национального парка. В соцсетях частенько делают сюжеты про нее и про ее архивные данные. Интересный факт: оказывается местные лисы по совместительству работают там „метеорологами“, — говорится в сообщении.

Лисы на таганайской метеостанции на протяжении многих лет становятся героями постов в социальных сетях. Там их фотографируют круглый год. Так, в 2023 году, очевидцы запечатлели лису, которая пришла встречать рассвет.

В ведомстве напомнили, что на территории области сейчас действует 18 метеостанций, хотя ранее их было больше. В 1925–1935 годах на Южном Урале функционировало 32 метеостанции.

