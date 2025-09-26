26 сентября 2025

Из очередного спа-салона в Магнитогорске в участок увезли 19 девушек. Видео

В спа-салон нагрянули полицейские и ОМОН
В спа-салон нагрянули полицейские и ОМОН

В Магнитогорске сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН «Сталь» Росгвардии провели проверку спа-салона. Причиной для рейда стали жалобы местных жителей. В результате были задержаны 19 сотрудниц заведения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские осмотрели помещения и доставили в районный отдел полиции персонал из 19 девушек. Все они были опрошены на предмет возможного осуществления противоправной деятельности в спа-салоне, а также предупреждены об ответственности за нарушение законодательства», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Операция состоялась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». По данным ведомства, проверка была организована для выявления возможной незаконной деятельности в заведении.

Это не первый рейд силовиков по спа-салонам Магнитогорска. С начала года пресс-служба регионального МВД рассказывала еще о пяти аналогичных мероприятиях. Так, в марте в одном из заведений города полицейские изъяли кассы и терминалы для оплаты услуг. Сотрудники правоохранительных органов опросили персонал, после чего пятерых сотрудниц доставили в отделение полиции для проверки по информационным базам.

