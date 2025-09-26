В челябинской школе разразился скандал из-за того, что троечников не допустили до экзаменов

Трое учеников основной общеобразовательной школы села Кулевчи Варненского района Челябинской области были незаконно недопущены к государственной итоговой аттестации (ГИА) в мае 2025 года по инициативе директора школы. Школьников необоснованно не допустили к экзаменам из-за якобы имеющейся задолженности, хотя их годовые оценки не были ниже удовлетворительных. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Причиной недопуска явилась якобы имеющаяся у учеников задолженность по предметам. Но оценки у обучающихся были не ниже „3“, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Надзорное ведомство ссылается на приказ Минпросвещения России от 04.04.2023 №232/551. В документе говорится, что к ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план. То есть не должно быть двоек.
В результате прокурор внес представление главе Варненского муниципального района. Также по итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц районного управления образования.
В отношении директора школы возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ за нарушение прав обучающихся на образование. Мировой судья назначил руководителю штраф в размере 10 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры всем троим ученикам предоставили возможность повторно пройти итоговую аттестацию в дополнительный период — в сентябре 2025 года. Если они успешно сдадут экзамены, им гарантировано поступление в те образовательные учреждения, которые они выбрали для дальнейшего обучения, уточнили в прокуратуре.
