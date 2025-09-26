В Челябинске работают над созданием нового молодежного центра

В Челябинске может появиться новый молодежный центр. Об этом рассказал губернатор области Алексей Текслер на встрече с делегацией региона на форуме «УТРО», который проходит в Тюмени.
«Мы активно работаем над тем, чтобы в Челябинске появился большой молодежный центр. Важна площадка, правильная локация. У нас было много вариантов, но они пока не удовлетворяют тем требованиям, которые мы ставим», — отметил Алексей Текслер. Его слова приводит telegram-канал «ПУЛ №74».
Во встрече приняли участие 70 молодых представителей области, включая участников из подшефных территорий. В ходе диалога обсуждались актуальные вопросы развития региона, молодежной политики, а также перспективы профессионального и общественного роста. Глава региона дал поручение профильным ведомствам поддерживать интересные проекты, которые появятся по итогам форума.
Во время встречи особое внимание уделялось перспективам атомных городов Южного Урала. Губернатор рассказал о стратегической роли атомной отрасли в развитии области, реализации совместных проектов с Госкорпорацией «Росатом», а также о работе над мастер-планами развития закрытых городов на ближайшие 15–20 лет.
Также Алексей Текслер напомнил о мерах поддержки молодых специалистов: об улучшении условий труда в образовательной сфере, выплатах молодым педагогам и строительстве новых школ. В завершение встречи губернатор отметил вклад участников форума в развитие региона и выразил надежду, что большинство молодых людей свяжут свою жизнь с Челябинской областью.
Ранее губернатор Алексей Текслер уже подчеркивал важность работы с молодежью и поручал региональному отделению «Молодой Гвардии Единой России» активнее взаимодействовать со студентами и молодыми специалистами, чтобы формировать кадровый резерв для региона. В сентябре 2025 года в Челябинске прошел I Всероссийский Форум молодых металлургов, где обсуждались вопросы профессионального роста и организации досуга для молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!